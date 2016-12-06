Федор Смолов: "Результат сборной России на Euro-2016 - г...о, команда - нет"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" заявил, что не согласен с оценкой выступления национальной команды на Euro-2016 от бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. Специалист после чемпионата Европы рассказал: после поражения от Уэльса к нему в номер пришел ряд игроков с признанием об общем невысоком уровне.

– Не согласен со Слуцким, – сказал Смолов. – Результат – г...о, но команда – нет. И одно очко мы-то зацепили. (Улыбается.)