18:32 6 декабря | ФУТБОЛ — Сборная России

Федор Смолов: "Результат сборной России на Euro-2016 - г...о, команда - нет"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" заявил, что не согласен с оценкой выступления национальной команды на Euro-2016 от бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого. Специалист после чемпионата Европы рассказал: после поражения от Уэльса к нему в номер пришел ряд игроков с признанием об общем невысоком уровне.

– Не согласен со Слуцким, – сказал Смолов. – Результат – г...о, но команда – нет. И одно очко мы-то зацепили. (Улыбается.)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Андрей Палыч 1979

Одно очко они зацепили!!!

21:37 6 декабря

Boleijj protiv

Tigerrr1986 ----------- Тогда состав был сильнее и игры тоже не было. Было пару матчей, которые при удачном стечении обстоятельств позволили запрыгнуть до полуфинала Европы.

21:07 6 декабря

Boleijj protiv

Он про какое очко говорит, не про свое ли?

21:04 6 декабря

Tigerrr1986

Абсолютно полностью согласен с Федором - игроки у нас есть, осталось сделать из них команду. У Капелло и Слуцкого это не получилось, а Капелло и вовсе развалил всю нашу команду. Хиддинк создал из того что было команду, а Адвокат ничего не стал менять- только продолжил дело Хиддинка. И не надо говорить, что игроки тогда были другого класса - если сравнивать по персоналиям, то игроки тогда и сейчас плюс-минус -примерно одинакового уровня. Просто Хиддинк сумел тогда правильно их использовать и сделал из них достойную команду . Всем удачи и добра !!!

19:24 6 декабря

Exsorsist

Одно очко на всех! )))))

19:03 6 декабря

serzheo

Смола - лучше бы ты молчал, про одно очко особливо. Понаберут по объявлениям в сборную, достали.

18:56 6 декабря

совва

одно очко - это успех))

18:49 6 декабря

spetrov

Федор, вы теперь лет 5 это мусолить будете? Очевидно же, что это было сиюминутной ситуацией именно в тот вечер на тех эмоциях. Давно бы показали, что вы сделали выводы. Шансы у вас для этого были.

18:48 6 декабря

баламошка

Прям душа радуется))

18:46 6 декабря

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