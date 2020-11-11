Черчесов рассказал, как выберет состав сборной России на матч с Молдавией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор состава на товарищеский матч против команды Молдавии, который состоится 12 ноября.

— Кто завтра лучше будет готов, тот и будет на поле. Кто-то играет в ЛЧ, кто-то меньше. И Черышев, и Миранчук игровую практику получают. Поэтому максимально правильно надо подготовиться. К каждой игре будет конкретно подходить. Если условный Караваев будет готов, то будет играть. Нет — не будет.