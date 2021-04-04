Черчесов положительно оценил результаты мартовских игр сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов положительно оценил результат мартовских игр в рамках отбора ЧМ-2022.
«Сейчас мы играем за очки, отбор на чемпионат мира. Экспериментировать, как вы любите говорить, ту уже нельзя.
Хотели 9 очков, нацеливались на этот результат. Но на таком уровне невозможно по заказу что-то делать.
Стабильно провели три игры. Но хотели большего.
Не 90 минут мы играем стабильно. Можем тайм, можем полтайма. Не хватило энергии, которая заряжала бы. Все же три матча было. К следующему сбору надо это проанализировать и сделать выводы. Не самый простой график», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Сборная России обыграла команды Мальты (3:1) и Словении (2:1), но уступила Словакии (1:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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