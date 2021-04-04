Черчесов положительно оценил результаты мартовских игр сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов положительно оценил результат мартовских игр в рамках отбора ЧМ-2022.

«Сейчас мы играем за очки, отбор на чемпионат мира. Экспериментировать, как вы любите говорить, ту уже нельзя.

Хотели 9 очков, нацеливались на этот результат. Но на таком уровне невозможно по заказу что-то делать.

Стабильно провели три игры. Но хотели большего.

Не 90 минут мы играем стабильно. Можем тайм, можем полтайма. Не хватило энергии, которая заряжала бы. Все же три матча было. К следующему сбору надо это проанализировать и сделать выводы. Не самый простой график», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России обыграла команды Мальты (3:1) и Словении (2:1), но уступила Словакии (1:2).