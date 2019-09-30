Черчесов об игроках «Спартака» в сборной: «Физическое состояние у них хорошее»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состояние футболистов «Спартака» Георгия Джикии, Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина, вызванных в национальную команду на матчи с Шотландией и Кипром.

— «Спартак» проигрывает последнее время. Нет опасений, что это скажется на игроках?

— Нет, не скажется. Мы отмечаем их функциональное состояние. Когда его нет, то это большой минус. Но то, что мы до этого видели, у них стабильное, хорошее функциональное состояние. Если бы его не было, то за два дня мы бы его добавили. (Александр Рогулев)

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