Федун назвал товарищеские игры сборной России бессмысленными

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о товарищеских матчах сборной России против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

«Матчи сборной нечего и обсуждать. Игра (команды) абсолютно бессмысленна, так же как и бессмысленно все это», — сказал Федун «СЭ».

17 ноября сборная России сыграла в Душанбе со сборной Таджикистана. 20 ноября состоялась встреча со сборной Узбекистана в Ташкенте. Обе игры завершились безголевой ничьей.