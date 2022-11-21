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Гаврилов — об игре сборной России: «Это как заставить людей на каторгу ехать»

Гаврилов прокомментировал результат товарищеских матчей сборной России с Узбекистаном и Таджикистаном
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Советский и российский футболист Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ"прокомментировал результат товарищеских матчей сборной России с командами Узбекистана (0:0) и Таджикистана (0:0).

«Я не знаю, какую цель преследует руководство. Если только посмотреть молодежь на перспективу. Какой смысл играть? Очки вам не нужны, бороться вам особо не за что. Только если для самоуспокоения. Эти игры показали, что даже такие команды не могут обыграть, которые нигде не котируются. Я эти матчи не смотрел, потому что они не представляют для меня никакого интереса. Даже если бы они выиграли 3:0 или 5:0 — никакого удовлетворения от этого нет. Я думаю, что они сами никакого удовлетворения не получают. Это как заставить людей на каторгу ехать», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

17 ноября сборная России сыграла в Душанбе со сборной Таджикистана. 20 ноября состоялась встреча со сборной Узбекистана в Ташкенте.

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