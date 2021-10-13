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Карпин сообщил, кто будет капитаном сборной России в случае выхода на ЧМ-2022

Валерий Карпин рассказал, кто будет капитаном сборной России в случае выхода на ЧМ-2022
13 октября, 19:16
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто будет капитаном, если команда выйдет на ЧМ-2022.

«Капитанская повязка на чемпионате мира? Если мы попадем на финальный турнир, будем собраны месяц или больше, то выберем одного капитана. Потому что это будет долгий срок», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

1 сентября в игре против Хорватии (0:0) с капитанской повязкой в составе россиян на поле вышел защитник Георгий Джикия. 4 сентября во встрече с Кипром (2:0) капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 7 сентября в матче с Мальтой (2:0) им стал форвард Федор Смолов. 8 октября в игре со Словакией (1:0) с капитанской повязкой был хавбек Далер Кузяев. 11 октября в поединке со словенцами (2:1) капитаном был Алексей Сутормин.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=NYperLrFdy8

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Артем Бухаев все материалы автора
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