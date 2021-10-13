Карпин сообщил, кто будет капитаном сборной России в случае выхода на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто будет капитаном, если команда выйдет на ЧМ-2022.

«Капитанская повязка на чемпионате мира? Если мы попадем на финальный турнир, будем собраны месяц или больше, то выберем одного капитана. Потому что это будет долгий срок», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

1 сентября в игре против Хорватии (0:0) с капитанской повязкой в составе россиян на поле вышел защитник Георгий Джикия. 4 сентября во встрече с Кипром (2:0) капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 7 сентября в матче с Мальтой (2:0) им стал форвард Федор Смолов. 8 октября в игре со Словакией (1:0) с капитанской повязкой был хавбек Далер Кузяев. 11 октября в поединке со словенцами (2:1) капитаном был Алексей Сутормин.