Градиленко: «Не вижу смысла смотреть игру сборной России»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Градиленко высказался о последних результатах сборной России.

«Не смотрел игру нашей сборной. Знаю результат 1:1 с Ираном и то, что будут играть с Ираком. Я не вижу смысла в этом. Ради чего? Я не понимаю, для чего мы играем. Поэтому мне неинтересно. Мое мнение: должны быть какие-то четкие, понятные задачи. Может быть, эта задача — смотреть игроков на перспективу, которые, возможно, будут играть через год, два, три, пять лет», — приводит слова Градиленко «РБ Спорт».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.