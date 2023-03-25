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Колосков: «В матче России и Ирака не будет никакого фаворита, в первую очередь важна игра»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Ирака.

«Никакого фаворита не будет. Это товарищеский матч, фактически без подготовки. Одну тренировку провели накануне игры с Ираном. И две тренировки здесь. Какие здесь фавориты? Этот матч нельзя рассматривать с точки зрения, кто фаворит, а кто аутсайдер. Нужно смотреть, получилась игра или нет.

Здесь результат, конечно, важен, но в первую очередь все-таки важна игра. Есть она? Налажена? Поставлена? Игроки соответствуют современным требованиям? Вот что бы хотелось увидеть завтра на футбольном поле", — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Игра Россией и Ираком пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи.
26 мар, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
Ирак

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-v-matche-rossii-i-iraka-ne-budet-nikakogo-favorita-v-pervuyu-ochered-vazhna-igra-238250/
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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