Бышовец: «Миранчук и Головин будут системообразующими футболистами сборной России»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал попадание полузащитника «Торино» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина в расширенный состав национальной команды страны на мартовский сбор.

«Конечно, так как они усилят национальную команду. Алексей и Александр будут системообразующими футболистами сборной России. Это связано с изменением ядра команды. Сборная омолаживается, а Головин и Миранчук — игроки с опытом, которые будут определять качество игры национальной команды. Они смогут правильно психологически повлиять на дебютантов», — приводит «РБ Спорт» слова Бышовца.

Также он рассказал, как относится к тому, что в сборную не вызывают футболистов старше 30 лет.

«Это определяющее значение в сборной. Главное — качества футболиста, а не его возраст. В ближайшие год-два сборная должна быть готова к участию в международных соревнованиях. Вызов молодых футболистов — это движение в будущее», — добавил специалист.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.