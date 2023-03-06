Колыванов — о непопадании Дзюбы в сборную России: «У него свои отношения с Карпиным»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о непопадании форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный состав национальной команды на мартовские сборы.

«Дзюба провел только одну игру и забил три гола. У него свои отношения с Карпиным. Проблема не в том, сколько он забил или не забил. Карпин же сказал, что в сборную будет привлекать более молодых футболистов. На данный момент Дзюба показал всем, что в российском чемпионате он может забивать и продолжать удивлять болельщиков. Но это уже прерогатива главного тренера — вызывать его или нет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Колыванова.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.