Червиченко: «Я бы тоже не вызвал Дзюбу, у него язык очень длинный для игрока сборной России»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на непопадание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Карпин вызывает тех игроков, которые согласны приезжать, всегда учитывается мнение футболистов. Я бы тоже не вызвал Дзюбу после хет-трика в ворота «Ростова», у него язык очень длинный для игрока сборной России. Возможно, он сильнее других нападающих сборной России, а возможно и нет. Какие подвиги он совершил в последних пяти матчах сборной России, когда он играл? Мне кажется, никаких. Недостаточно того, что он три раза подставил удачно ногу в последнем матче. Он так же ярко играл в Турции? Нет. По одному матчу нельзя судить о состоянии игрока. Тем более на основании одного матча нельзя брать в сборную», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.