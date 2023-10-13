Булыкин: «Впечатления от матча с Камеруном хорошие, результат шикарный»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от товарищеского матча сборных России и Камеруна (1:0).

«Впечатления от матча с Камеруном хорошие. И состав плюс-минус был боевой, и результат шикарный, и моменты были хорошие, и мотивация. Ощущения и эмоции уже намного лучше, чем было раньше», — приводит «Спорт День за Днем» слова Булыкина.

Также он высказался о замене форварда Федора Чалова на Александра Соболева в этой встрече.

«Может, дали поиграть и другим, но то, что забил — молодец. Это должно придать ему уверенности. А так — здорово, что есть нападающие. Попробовали потом высокорослого форварда, он забил, но гол был отменен из-за положения вне игры», — добавил специалист.

16 октября сборная России проведет еще один товарищеский матч. Команда Валерия Карпина встретится с Кенией. Игра состоится в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».