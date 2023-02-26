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Сегодня, 17:31

Гаджиев — о матче со сборной Ирана: «Российские игроки должны выходить на поле с высокой мотивацией»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев оценил национальную команду Ирана, с которой сборная России проведет товарищеский матч.

«По тем играм, что я видел на чемпионате мира, и как играл у нас Азмун, высоко оцениваю нашего соперника. Курбан Бердыев также провел там пару месяцев. Нам надо играть и готовить футболистов, интегрировать процесс подготовки в клубах, может, даже контролировать его, как было в старые добрые времена. Должны существовать какие-то требования к подготовкам. Но это дело каждого тренера.

Нет разницы, кто в матче фаворит, есть большая разница, насколько мотивированными выходят на поле игроки. Они должны выходить на поле с высокой мотивацией. В прошлых матчах видели, что мотивации было ноль. С Киргизией, например, только в конце игры раскачались — этого не должно быть, в голову не надо забивать, что мы фавориты или аутсайдеры», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-o-matche-rossii-i-irana-igroki-dolzhny-vykhodit-na-pole-s-vysokoi-motivaciei-231080/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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