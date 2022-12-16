Игнатьев о заседании комитета сборных: «Обсудили, как жить в связи сегодняшней ситуации»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, какие темы обсуждались на заседание комитета сборных команд, которое прошло 14 декабря.

«Тренеры национальных сборных разных возрастов доложили о подготовке сборной, о товарищеских матчах. Почему вызывались те или иные футболисты. Ход мыслей тренерского штаба по подготовке к играм и во время их. И обсудили, как жить в связи сегодняшней ситуации», — сказал Игнатьев «СЭ».