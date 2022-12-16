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Хомуха: «Еще не факт, что в Азиатскую конфедерацию футбола нас примут»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход РФС и сборной России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

— Нюансы предельно просты — еще не факт, что в Азиатскую конфедерацию футбола нас примут, — цитирует Metaratings.ru Хомуху. — Гадать нецелесообразно, потому что есть такие страны, как Австралия, Южная Корея, Япония, которые тоже могут возразить. Им не нужен сильный соперник в их конфедерации.

— И все же ваша позиция — ждать полноценного возвращения в УЕФА или прорабатывать вариант с переходом в АФК?

— Здесь сложно говорить. Если при переговорах УЕФА займет позицию, что ближайшие два или три отборочных цикла Россия пропустит, то не остается никаких вариантов, кроме как попытаться перейти в Азию.

На ближайшем исполкоме РФС, который пройдет 23 декабря, поднимется вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Хомуха
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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