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Сегодня, 14:29

Карпин не присутствовал на заседании комитета сборных РФС

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для «СЭ» рассказал, что на заседании комитета сборных не было главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Карпина не было на собрании по видеосвязи. Он нам доложил, что не сможет присутствовать. Его миссию на собрании взял Николай Писарев», — сказал Игнатьев «СЭ».

Заседание комитета сборных команд России прошло в среду, 14 декабря под председательством первого вице-президента РФС Никиты Симоняна.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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