Как вакцинированным и переболевшим коронавирусом попасть на матч Россия — Хорватия. Инструкция от РФС
Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте рассказал, как вакцинированные и переболевшие коронавирусом могут попасть на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия.
— Для доступа на трибуну кроме билета необходимо иметь сертификат о вакцинации или сертификат о перенесенном заболевании. В них обязательно должно быть полностью написано ФИО, серия паспорта, дата рождения, а также QR-код, — говорится на сайте РФС.
— Достаточно ли просто показать QR-код в Apple wallet или другом электронном кошельке?
— Нет, для доступа на верхние ярусы трибун A, B, C необходим именно сертификат, на котором будет указано, что вы переболели или прошли вакцинацию, а также номер паспорта, ФИО и QR-код.
— Могу ли я попасть на трибуну с QR-кодом, полученном после ПЦР-тестирования?
— Нет, верхние ярусы трибун A, B и C предназначена только для вакцинированных не позднее года назад и переболевших в последние полгода зрителей.
— Подходит ли справка о наличии антител?
— Нет, необходим сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. На них должна быть соответствующая надпись, ФИО, номер паспорта и QR-код.
— Как быть тем, у кого нет смартфона или возможности воспользоваться интернетом?
— Необходимо обратиться в МФЦ. Сотрудник поможет вам распечатать QR-код из вашего личного кабинета на портале Госуслуг.
— Я не болел в течение полугода и не прививался. Как мне попасть на матч Россия — Хорватия?
— К сожалению, в данном случае доступ на стадион невозможен.
— Дети до 18 лет могут попасть на трибуну для вакцинированных и переболевших коронавирусом?
— Для входа на верхний ярус трибун A, B, C необходим сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании (с QR-кодом) и документ, удостоверяющий личность. Зрители, включая детей, без данных документов не смогут пройти на трибуну.
Более подробно о правилах доступа на матч Россия — Хорватия можно прочитать на сайте.
Напомним, сегодня РФС объявил о том, что на стадионе смогут присутствовать более 20 тысяч зрителей.
Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября в «Лужниках». Начало — в 21.45 по московскому времени.
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