Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте рассказал, как вакцинированные и переболевшие коронавирусом могут попасть на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия.

— Для доступа на трибуну кроме билета необходимо иметь сертификат о вакцинации или сертификат о перенесенном заболевании. В них обязательно должно быть полностью написано ФИО, серия паспорта, дата рождения, а также QR-код, — говорится на сайте РФС.

— Достаточно ли просто показать QR-код в Apple wallet или другом электронном кошельке?

— Нет, для доступа на верхние ярусы трибун A, B, C необходим именно сертификат, на котором будет указано, что вы переболели или прошли вакцинацию, а также номер паспорта, ФИО и QR-код.

— Могу ли я попасть на трибуну с QR-кодом, полученном после ПЦР-тестирования?

— Нет, верхние ярусы трибун A, B и C предназначена только для вакцинированных не позднее года назад и переболевших в последние полгода зрителей.

— Подходит ли справка о наличии антител?

— Нет, необходим сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. На них должна быть соответствующая надпись, ФИО, номер паспорта и QR-код.

— Как быть тем, у кого нет смартфона или возможности воспользоваться интернетом?

— Необходимо обратиться в МФЦ. Сотрудник поможет вам распечатать QR-код из вашего личного кабинета на портале Госуслуг.

— Я не болел в течение полугода и не прививался. Как мне попасть на матч Россия — Хорватия?

— К сожалению, в данном случае доступ на стадион невозможен.

— Дети до 18 лет могут попасть на трибуну для вакцинированных и переболевших коронавирусом?

— Для входа на верхний ярус трибун A, B, C необходим сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании (с QR-кодом) и документ, удостоверяющий личность. Зрители, включая детей, без данных документов не смогут пройти на трибуну.

Более подробно о правилах доступа на матч Россия — Хорватия можно прочитать на сайте.

Напомним, сегодня РФС объявил о том, что на стадионе смогут присутствовать более 20 тысяч зрителей.

Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября в «Лужниках». Начало — в 21.45 по московскому времени.