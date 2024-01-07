Аршавин считает, что матчи национальной сборной лучше проводить в России

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин считает, что лучше матчи сборной России проводить в пределах страны.

«Я много матчей сборной России не смотрел в 2023 году, игра игре рознь. Смотря где, с кем и как нужно проводить матчи сборной. Например, с Кубой в Волгограде было прикольно. А с Кенией непонятно где — было не очень. То есть лучше проводить матчи сборной в России», — цитирует Аршавина ТАСС.