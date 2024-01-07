Хиддинк поддержал решении РФС остаться в УЕФА: «Россия — часть Европы»
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в комментарии «СЭ» отреагировал на решение исполкома РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Верно ли решение РФС остаться в УЕФА? Россия — часть Европы», — сказал Хиддинк «СЭ».
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В связи с этим РФС рассматривал вариант с переходом из Европы в Азиатскую конфедерацию футбола, но отказался от него из-за отсутствия гарантий успеха перехода.
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30 дек 2023 18:08
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