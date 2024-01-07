Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:51

Хиддинк поддержал решении РФС остаться в УЕФА: «Россия — часть Европы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в комментарии «СЭ» отреагировал на решение исполкома РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Верно ли решение РФС остаться в УЕФА? Россия — часть Европы», — сказал Хиддинк «СЭ».

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В связи с этим РФС рассматривал вариант с переходом из Европы в Азиатскую конфедерацию футбола, но отказался от него из-за отсутствия гарантий успеха перехода.

Футбол
Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
УЕФА
0
Читайте также
Валерия Каюмова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Родители Игоря Акинфеева рассказали, каким было детство вратаря ЦСКА
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет
Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка
Военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Аленичев подвел итоги года для сборной России
Лунев: «Не представляю российский футбол в Азии»
Смородская назвала главное разочарование 2023 года
Якубко считает, что России не нужно было уходить в Азию
Канчельскис считает, что сборная России не сыграет на ЧМ-2026
Член исполкома РФС Зотов: «Я всегда за футбол. Нет гарантий, что перейдя в АФК, мы будем играть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости