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Фомин назвал два самых запоминающихся матча сборной России в 2023 году

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной России и «Динамо» Даниил Фомин заявил, что для него матчи с командами Ирака и Катара стали самыми запоминающимися в 2023 году.

«Для себя отмечу в матчах за сборную в 2023 году игру с Ираком в Петербурге, был с капитанской повязкой. Также отмечу матч с Катаром, игра на стадионе чемпионата мира, довольно хороший соперник был», — цитирует Фомина ТАСС.

В 2023 году сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0).

Фомин принял участие в пяти матчах сборной России в этом году.

Источник: https://tass.ru/sport/19684095
Даниил Фомин
Сборная России по футболу
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