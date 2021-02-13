Последний матч Карпина, последняя победа Газзаева, первый гол Аршавина. Сборная России выиграла турнир на Кипре

Сегодня, 13 февраля, исполнилось 18 лет победе сборной России на международном турнире. В феврале 2003 года команда Валерия Газзаева приняла участие в турнире Кипрской ассоциации футбола.

12 февраля в полуфинале Россия обыграла хозяев турнира сборную Кипра со счетом 1:0. Единственный мяч провел Дмитрий Хохлов.

На следующий день россияне в финале обыграли Румынию 4:2. Голами в составе российской команды отметились Андрей Каряка, Андрей Аршавин и Ролан Гусев. Еще один мяч в свои ворота забил Флорин Шоавэ, который год спустя перейдет в «Спартак». Первый гол у румынов провел еще один будущий футболист «Спартака» Габриэл Тамаш.

Полуфинальный матч России с Кипром стал последней игрой за сборную России Валерия Карпина. Выигрыш в финале — последняя победа для Валерия Газзаева в национальной команде. Весной россияне под его руководством проиграют Албании (1:3) и Грузии (0:1) в отборе Евро-2004, затем сыграют вничью со Швейцарией (2:2), а в августе после поражения от Израиля в товарищеской игре (1:2) Газзаев уйдет в отставку.

Гол Аршавина в ворота Румынии стал для него первым из 17 в составе сборной.

Кроме того, на Кипре в составе национальной команды дебютировала большая группа футболистов: вратари Валерий Чижов и Вениамин Мандрыкин, защитники Алексей Березуцкий и Денис Евсиков, полузащитник Алан Кусов, нападающий Дмитрий Кириченко. Для Чижова и Кусова игры стали единственными в составе сборной.

Также в национальную команду вернулся Дмитрий Сычев, не игравший за нее после ЧМ-2002.