Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов в большом интервью «СЭ» рассказал о топовом Черчесове, унижениях Григоряна и двух чемпионатах мира.

Неприятная ситуация

— Ты говорил, что определяешься со своим будущим. Что решил?

— Остаюсь в Грозном.

— Почему? В СМИ писали об интересе «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара».

— Был интерес. Но, к сожалению, все осталось на уровне слухов.

— То есть конкретных предложений не было?

— Были, но почему-то все сходило на нет.

— Что не так?

— Наверное, потому что «Ахмат» хотел больше денег за мой трансфер, чем предлагали.

— Не было из-за этого конфликтов?

— До конфликтов не доходило, но это немного неприятная ситуация. Я понимал, что хочу играть в еврокубках и достигать больших целей. При всем уважении к «Ахмату», чтобы расти, нужно играть в еврокубках. Из-за этого возникало недопонимание. Я хотел уйти, но не срослось. Это, конечно, немного ломает. Я ведь хотел играть в топ-клубе.

— Это тебя не сломило?

— Да, можно сказать, что морально я был сломлен. Но сейчас это все позади. Нужно двигаться дальше. Впереди чемпионат Европы со сборной. Да еще и хочется помочь «Ахмату», потому что этот клуб многое сделал для меня. Мои мысли сейчас только о тренировках, клубе и сборной.

— Ты веришь, что после чемпионата Европы тебе удастся перейти в топ-клуб?

— С клубом всегда была договоренность, что меня отпустят за хорошие деньги, но почему-то его не устроили те предложения, которые были. Конечно, я еще надеюсь уйти в топ-клуб. Но «Ахмат» — это та команда, которая многое мне дала. Хочется, чтобы и они заработали на моем трансфере. А может, мы сейчас хорошо проведем весну и попадем в Европу.

— Когда Халк был в шаге от трансфера из «Зенита» в Китай, то тренировался вполноги. Какая у тебя мотивация, когда тебя не продают в топ-клуб?

— Я более профессионален в этом плане. У меня есть контракт, который я подписывал. А забивая на тренировки, я могу делать хуже только себе. От этого никто не получит дивидендов. Нужно играть и доказывать свою состоятельность в каждой игре. Не хочется терять время на обиду. Нужно работать по максимуму.

— Были предложения из Европы?

— Конкретных предложений — нет. Но среди агентов были разговоры о Турции. Интересовались, скажем так.

— Сейчас в турецкой лиге пылит Кудряшов.

— Да, я разговаривал с ним. Он говорил, что это интересный чемпионат. Все команды атакуют. Это, конечно, плюс.

— Время летит, в «Ахмате» ты уже около семи лет...

— Да, я очень благодарен клубу и руководству. Все, что у меня есть, — это все благодаря «Ахмату». И никто никогда не услышит от меня плохих слов в адрес клуба.

— Расскажи о жизни в Чечне. Все устраивает?

— Когда моя дочка была маленькой, мне было комфортно, потому что семья рядом. Никуда ездить не нужно. Поверьте, в Чечне есть куда съездить, это и горы, например. Мест очень много. Сейчас же у меня дочка пошла в школу, и ездить туда-сюда стало неудобно.

Для молодого футболиста, который хочет развиваться, Грозный — почему нет? Ты приезжаешь и концентрируешься на футболе. И никакие рестораны, клубы, как в Москве, тебя не отвлекают.

— Что тебя больше всего удивило в Чечне?

— Единственное, что бросается в глаза, — это то, что в Грозном бывает очень жарко! Плюс 40-45, но при этом все ходят в штанах. Ну а так... Все, больше ничего такого.

11 октября 2020 года. Москва. Россия — Турция — 1:1. Андрей Семенов (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Критика Быстрова

— После матча с Турцией в Лиге наций (3:2) твою игру подвергли критике. Мол, Семенов не уровень сборной. Есть что ответить?

— Люди на это все как-то поверхностно смотрят. Сборная выиграла — ее носят на руках. Но вдруг какая-то малейшая ошибка или проигрыш — и нас поливают чем только можно. А если говорить о моих персональных ошибках, то за всю Лигу наций я допустил одну ошибку. В матче с Венгрией, и то это был победный матч для нас. А с Турцией была красная карточка, где судья не разобрался в эпизоде. Для меня самое главное — то, как на это смотрит главный тренер.

— Скажи честно, после Турции настроение было не самым лучшим?

— Да, получилось так, что именно после этого матча все наложилось друг на друга. Я получил травму в игре с сербами, приехал в клуб, там еще больше усугубил повреждение. Дальше сорвался мой трансфер в другой клуб. Так себе получился отрезок в моей жизни в моральном плане.

— В какой клуб ты чуть не перешел?

— Не буду говорить.

— Может, ошибки в сборной помешали твоему переходу?

— А не было никаких ошибок. Было удаление с Турцией, и все. Да и то там, как я уже говорил, не разобрался судья. Да, был матч с Венгрией, где я за спину получил. Но этот матч мы довели до победы.

— После победы над венграми Владимир Быстров высказался о твоей игре так: «В эпизоде с первым пропущенным мячом Семенов просто думал уже о матчах чемпионата России. Побежал бы за мячом, и ничего бы не случилось. А так просто прилег на диванчик полежать». Это обоснованная критика?

— Я его в принципе понимаю. Владимир — эмоциональный человек. И я в курсе, что в тех моментах сыграл не лучшим образом. Мне есть над чем работать.

— Сравни скорости в Лиге наций и чемпионате России. Большая пропасть?

— Мне сразу вспомнился один момент в карьере. Как-то перед ЧМ-2014 мы ехали в одном лифте с Капелло. И дон Фабио сказал мне: «Смотри, Андрей, вот эта небольшая планка — уровень чемпионата России, а вон та большая — уровень чемпионата мира». Когда ты приезжаешь в сборную, то встречаешься с игроками, которые играют в еврокубках. И нужно три-четыре дня, чтобы к таким скоростям привыкнуть. Конечно, уровень разнится.

Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Черчесов — топ!

— К Капелло мы еще вернемся. Сейчас же давай поговорим о недавней критике в адрес Черчесова после его интервью на «Матч ТВ». Было мнение, что Станислав Саламович вел себя чересчур резко.

— Учить чему-то Станислава Саламовича не в моей компетенции. То, что Черчесов — эмоциональный человек, все знают. Но, может, с нашим русским менталитетом достучаться до человека нужно вот таким образом. Не знаю, нужно ли это делать на телевидении. Это не мое дело. Но когда Станислав Саламович общается с нами, то мы все и всё прекрасно понимаем. Как такового «пихача» нет. Все доносится нормальными словами.

— Но без разносов не обходится?

— Да, бывают матчи, после которых Черчесов может рвать и метать. Все тогда понимают, что сыграли не очень, мягко говоря. Но именно после таких разносов команда реабилитируется . Мы же не девочки, чтобы обижаться. В футболе это нормально.

— Ты застал Черчесова и в «Амкаре», и в сборной. Саламыч сильно изменился?

— Да, конечно. Его штаб не стоит на месте. Всегда привносится что-то новое и полезное в тренировочный процесс.

— В «Амкаре» ты играл с сумасшедшим словаком Мартином Якубко. Он называл Саламыча конфликтным человеком.

— Когда Станислав Саламович пришел в «Амкар», то сразу начал следить за его весом. И Мартин за первый круг забил мячей 6-7, тогда и «Спартак» обыгрывали, помню. Что касается их конфликта, это все было временно. Не могу сказать, что они не любили друг друга. Все было нормально.

— Можешь сказать, что Черчесов — топ-тренер?

— Конечно! Для меня Станислав Саламович — топ!

— Год назад РУСАДА объявило, что ты один из самых тестируемых футболистов на допинг. Ты удивился, что тебя так часто тестируют?

— Нет. Никаких проблем не возникает из-за этого. Люди делают свою работу. А то, что меня так часто тестируют, — это просто совпадение, не более. Это было после матчей, нас к ЧМ готовили, видимо. Всегда проверяли меня, Антона Швеца и Магомеда Митришева. После сборных они тоже вытаскивают какие-то бумажки, это дело случая.

— Общая ситуация с допингом в России может повлиять и на футбольную сборную. В теории, если вы выйдете на ЧМ в Катаре, то команда не сможет выступать под своим флагом. Сильно ли это на вас повлияет?

— Это неприятный момент! Не понимаю логики, когда чистые спортсмены должны страдать из-за других... Это странная ситуация!

Олег Кононов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кадыров, Кононов, Глушаков

— В «Ахмате» ты успел поработать с Олегом Кононовым. Некоторые его называют мямлей и нудным человеком.

— Эмоций от него действительно не хватало. «Ахмат» же всегда славился своими бойцовскими качествами, мы никому не уступали в характере. А вот при нем все как-то по инерции плыли, не хватало эмоций.

— Кто-то мог уснуть на его теории?

— Нет, ну такого не было.

— Уход Шалимова из «Ахмата» не все поняли, команда-то осталась в РПЛ. Что же у него не получилось?

— До сих пор анализирую это время. Мы выиграли все матчи у команд своего уровня и даже чуть выше. Однако был нефарт: в трех матчах подряд могли пропустить на 90-й минуте. Потом еще было много дисквалификаций, попало много людей в лазарет.

— Ты играл вместе с Глушаковым. У Дениса сложилась неоднозначная репутация после «Спартака». Каким он тебе запомнился?

— Он профессионально к себе относился — хороший и порядочный парень. При этом очень амбициозный, до сих пор хочет попасть в сборную и топ-клубы.

— Вся история со слитыми аудиозаписями и тот образ, в котором его преподносят СМИ, — совпадает это с личностью Глушакова в жизни?

— Есть ребята, которые любят себя в прессе показать или где-то выступить. Денис среди таких, ему это не мешает. Критика со стороны его не волнует.

— Эмануэль Маммана в интервью говорил, что Грозный вызывает у него страх. Это так сработал стереотип?

— Это стопроцентно стереотип. Когда еще у меня было предложение из Грозного, то звонил ребятам и все десять раз перепроверил. Они опровергали эти слухи. Сейчас Грозный — это самое безопасное место.

Я, честно говоря, не понимаю, почему он должен вызывать у кого-то страх. Там, правда, всегда у подъезда к стадиону стоят полицейские машины и БТР. Может, это вызывает страх. Ну а так... Все нормально!

— Ты общался с Рамзаном Кадыровым?

— Пересекались пару раз. На переименовании футбольного клуба, например. Чувствуется сильная аура! Видно, что человек сильный. Позитивные впечатления о нем сложились.

— В интервью ты говорил, что в Грозном поразила людская доброжелательность. Можешь назвать пример, когда тебя удивили местные люди?

— У нас есть одно кафе, но я там обычно счет не оплачиваю. (Смеется.) Там пришел, покушал, а когда просишь чек — официант говорит, что за вас уже все оплатили! Люди видят, что ты футболист, и могут за тебя заплатить.

Андрей Семенов и Фабио Капелло. Фото Александр Федоров, «СЭ»

У Капелло тактики не прослеживалось

— Ты участник ЧМ-2014. Главное впечатление от того мундиаля?

— Когда ты на чемпионате мира, то самого праздника не видишь. Большее количество времени находишься в гостинице и на восстановительных мероприятиях. Все, что находится вокруг, проходит мимо тебя. Единственное, видишь полные трибуны и то, как тебя встречают болельщики.

— Чем тебя удивила Бразилия?

— Уровнем футбола! То, что я там увидел, — это космос. Мы смотрели в общекомандной комнате другие матчи, и когда Ван Перси забил рыбкой, то даже Игорь Денисов пошутил: «Ребят, куда мы вообще приехали?!»

— Ты понял тактику Капелло?

— Тактики как таковой там не прослеживалось. Защита — ЦСКА, полузащита — «Зенит»... Одни играли в свой футбол, другие в свой. Не хватило командной игры.

— Как тебе Бразилия с точки зрения безопасности?

— Когда мы выезжали из какого-то аэропорта, то там вертолет над нами летел и группа машин охраняла. Чуть-чуть бразильцы подстраховались. Чувствовали себя безопасно!

— Капелло — какой он?

— Ему свойственно эмоционально выражать какие-то простые вещи, как будто он сотворил какой-то шедевр! Таким его и запомнил .

— Переходим к ЧМ-2018. Какие эмоции были после Хорватии?

— Опустошение. Вот если бы хорваты нас переигрывали, то можно было понять, но все шло ровно. Проиграть в этой лотерее — самое обидное .

— Если возвращаться к хейту болельщиков, то до ЧМ в сборную почти никто не верил. Ты согласен с тем, что вас это сплотило?

— Это стопроцентно сплотило. Все эксперты поливали нас грязью, а потом в одночасье переобулись. Так смешно и противно было за этим наблюдать!

— Скажи честно, когда Дзюба собрал вокруг себя команду на матче с хорватами, это вас как-то воодушевило?

— Там ребята проделали такие объемы работы, что не вся информация запомнилась. (Смеется.) Люди за игру пробежали 16 километров... Были уже в полуобморочном состоянии. Не думаю, что это могло воодушевить.

— После турнира практически вся команда получила ЗМС. Из-за этого вас раскритиковали другие спортсмены. Дескать, они получили его за большие заслуги, а вы только за четвертьфинал. Их критика оправданна?

— При всем уважении к другим видам спорта, футбол все-таки спорт номер один в мире. Вокруг него пристальное внимание. Я не припомню, чтобы на хоккее был такой же ажиотаж, как на нашем ЧМ.

— О чем думал, когда получил грамоту от Путина?

— Приятно, большая честь. Но у меня в тот же день была игра в Ростове, главная мысль все же была, как бы не перегореть. Больше думал об игре.

— Черчесов говорил, что главная задача сборной России по футболу — выиграть чемпионат Европы. Это возможно?

— То, что сборная отдаст всю себя и сделает все для этого, — сто процентов.

Александр Григорян. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Унижения от Григоряна

— В СКА ты работал с сумасшедшим Александром Григоряном.

— Это очень эмоциональный человек. Эмоции иногда его захлестывали, он много раз переходил на личности. Позволял себе много грубых слов и даже мог унизить человека. Но при этом считаю его сильным специалистом и мотиватором.

— Говорят, он проводил спарринги на кулаках среди футболистов.

— Был у нас эпизод с Володей Друковским, очень крепеньким пареньком. И еще к нам приехал на просмотр Рикардо, он был в «Краснодаре» (скорее всего, речь о Лаборде. — Прим. «СЭ» ). Ему дают перчатки, а он не понимает, что делать. И Володя решил его в полную силу уработать. А Рикардо же еще был в брекетах. Что с ним стало... По-моему, его больше и не было на наших тренировках. (Смеется.)

— Ты еще успел попылить в ПФЛ. Это было веселое время?

— Поехал как-то пареньком с саратовским «Соколом» на выезд, а я же тогда в футболе еще ничего не видал. Поездка в одну сторону длилась 30 часов. Мы победили, и, возвращаясь назад, ребята постарше затащили в автобус много пива... Для меня это было в диковинку! Взрослый футбол удивил.

— Ты воспитанник «Спартака». Есть желание вернуться туда?

— Все допускается. Предложений оттуда не было.

Блиц

— Играть в «Ахмате» до конца карьеры — это реально?

— Да.

— О чем сейчас мечтает Андрей Семенов?