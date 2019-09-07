Андрей Семенов: «Могли забивать еще много мячей»

Защитник сборной России Андрей Семенов? поделился радостью после победы над Шотландией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. По его словам, россияне могли победить и крупнее.

— Хорошая была атмосфера на стадионе, домашняя публика гнала хозяев вперед, они забили быстрый гол, поэтому было немного тревожно, — сказал Семенов в интервью пресс-службе «Ахмата». — Потом переломили ход игры. Сравняли. Могли забивать еще много мячей. Хорошо, что закончили со счетом 2:1. Но могли и крупнее. Переломным стало то, что мы стали контролировать мяч. Шотландцы были немного этим обескуражены. У нас все получалось, что планировали перед игрой. Не реализовали много моментов. Могли бы спокойнее заканчивать, а так пришлось понервничать.