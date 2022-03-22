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Сегодня, 22:52

Андрей Мостовой рассказал об атмосфере в сборной России на мартовском сборе

Андрей Мостовой рассказал о важности не терять связь с игроками сборной России
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Андрей Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал об атмосфере в национальной команде на мартовском сборе.

«Настроение нормальное, конечно, все понимают, что сбор будет без игр, но обстановка тренировочная. Нам нужно готовится, скоро будут матчи за клубы, также, чтобы не терять связь между собой, неизвестно, когда будут матчи», — сказал Мостовой журналистам.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

В плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют с победителем пары Швеция — Чехия.

Андрей Мостовой
Сборная России по футболу
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