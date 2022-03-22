Виталий Кафанов рассказал о состоянии голкипера Маринато Гильерме

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, когда голкипер Маринато Гильерме сможет полностью восстановиться после травмы.

«Знали, что на восстановление после операции уйдет 10-12 дней. Он рассматривался как кандидат сборной России на стыковые матчи. «Расчет был таков, что он и Матвей будут готовы и между ними мы будем уже выбирать. Но так получилось, что немного затянулось, хотя врачи говорят, что все идет по плану. Он уже начал тренироваться в общей группе. Мы с ним все время на связи. Думаю, он вернется сразу, как будет готов», — рассказал Кафанов журналистам.

Сборы национальной команды проходят с 21 по 27 марта в Москве. Ранее был опубликован план работы сборной России на сборе в Новогорске.