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Сегодня, 16:51

Виталий Кафанов рассказал о состоянии голкипера Маринато Гильерме

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Маринато Гильерме.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, когда голкипер Маринато Гильерме сможет полностью восстановиться после травмы.

«Знали, что на восстановление после операции уйдет 10-12 дней. Он рассматривался как кандидат сборной России на стыковые матчи. «Расчет был таков, что он и Матвей будут готовы и между ними мы будем уже выбирать. Но так получилось, что немного затянулось, хотя врачи говорят, что все идет по плану. Он уже начал тренироваться в общей группе. Мы с ним все время на связи. Думаю, он вернется сразу, как будет готов», — рассказал Кафанов журналистам.

Сборы национальной команды проходят с 21 по 27 марта в Москве. Ранее был опубликован план работы сборной России на сборе в Новогорске.

Из вратарей в национальную команду попали Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

Маринато Гильерме
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Евгений Кафельников
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