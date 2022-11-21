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Андрей Мостовой: «Для меня лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Андрей Мостовой прокомментировал ничейные результаты товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.

— Какие итоги?

— Не забили, но и не пропустили.

— Почему не забили и не пропустили?

— Это вопрос. Будем разбирать.

— Был ли какой-то недонастрой?

— Не было. Редко собираемся. Может, чуть недооценка какая-то была. Тем более что в Азии тоже хороший уровень футбола.

— Не страшно выходить на такие поля?

— Сегодняшнее поле еще ладно, прошлое было искусственным, это очень опасное. У нас все привыкли на настоящих полях играть. А с Таджикистаном на ровном месте такая травма, и человек выпадает неизвестно на сколько.

— Стоит ли проводить дальше такие матчи?

— Я думаю, нужны. По-любому сборной надо собираться и не пропадать, не забывать связи. Плюс посмотрели на свой уровень, в каком состоянии находимся.

— Учитывая текущий уровень, можно сказать, что нам не нужно в АФК?

— Вы понимаете, что все зависит от ситуации. Если ситуация не изменится, вариантов не будет, нас примут туда... Для меня лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские.

— Почему «Зенит» попросил только Кузяева вернуться на матч с «Факелом»?

— Потому что, наверное, по позициям некого больше было. На моей позиции были игроки и на позиции Караваева тоже.

— Как отнеслись к такой практике?

— Тяжело, конечно, выезд тяжелый был. Было Далера жалко, когда узнал. Сказали, что тоже должен был быть я, но отменили. Мне было жалко его, на самом деле.

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). 20 ноября в Ташкенте с таким же счетом завершилась встреча с Узбекистаном.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
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23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Андрей Мостовой
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
0
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