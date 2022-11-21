Андрей Мостовой: «Для меня лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские»
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой прокомментировал ничейные результаты товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.
— Какие итоги?
— Не забили, но и не пропустили.
— Почему не забили и не пропустили?
— Это вопрос. Будем разбирать.
— Был ли какой-то недонастрой?
— Не было. Редко собираемся. Может, чуть недооценка какая-то была. Тем более что в Азии тоже хороший уровень футбола.
— Не страшно выходить на такие поля?
— Сегодняшнее поле еще ладно, прошлое было искусственным, это очень опасное. У нас все привыкли на настоящих полях играть. А с Таджикистаном на ровном месте такая травма, и человек выпадает неизвестно на сколько.
— Стоит ли проводить дальше такие матчи?
— Я думаю, нужны. По-любому сборной надо собираться и не пропадать, не забывать связи. Плюс посмотрели на свой уровень, в каком состоянии находимся.
— Учитывая текущий уровень, можно сказать, что нам не нужно в АФК?
— Вы понимаете, что все зависит от ситуации. Если ситуация не изменится, вариантов не будет, нас примут туда... Для меня лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские.
— Почему «Зенит» попросил только Кузяева вернуться на матч с «Факелом»?
— Потому что, наверное, по позициям некого больше было. На моей позиции были игроки и на позиции Караваева тоже.
— Как отнеслись к такой практике?
— Тяжело, конечно, выезд тяжелый был. Было Далера жалко, когда узнал. Сказали, что тоже должен был быть я, но отменили. Мне было жалко его, на самом деле.
17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). 20 ноября в Ташкенте с таким же счетом завершилась встреча с Узбекистаном.