Песьяков рассказал о своем состоянии после полученной травмы

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал о своем состоянии после полученной травмы.

«Нормальное состояние. Когда вернусь? Не знаю. Прогнозы? Надо восстанавливаться, а там, как пойдет. Карма «Ростова»? Может быть. Это стечение обстоятельств», — сказал Песьяков.

Песьяков появился на поле в перерыве матча Таджикистан — Россия (0:0), он вышел вместо Александра Селихова. На 54-й минуте он подвернул ногу и был вынужден попросить обратную замену. Вместо Песьякова на поле вышел Антон Шунин.