Макарчук поделился эмоциями от сбора национальной команды

Полузащитник «Сочи» и сборной России Артем Макарчук прокомментировал ничейные результаты товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.

— Впечатления от сбора и Карпина? Я только подтверждаю свои слова, что он топ тренер. Все очень нравится, в сборной всегда хорошая атмосфера. Ребята приезжают, все счастливы играть за свою страну.

Недонастрой в товарищеском матче? Мне кажется, это не так, по крайней мере у меня. Могу за себя сказать, что никакого недонастроя нет. Как такое может быть, когда меня второй раз вызывают в сборную? Что я должен выходить и условно играть в полноги? Даже если меня будут вызывать двадцатый раз, такого у меня никогда не будет.

— С каким настроем будешь возвращаться с «Сочи»? Какие задачи на Кубок?

— Вроде как не решено турнирное положение в Кубке, какие-то теоретические шансы есть, если обыграть с крупным счетом «Торпедо», ЦСКА просто выиграть. Без разницы чемпионат это или Кубок, все время надо каждый матч выигрывать, а там уже отталкиваться от того, что будет в конце этой половины и в конце сезона.

Сборные России и Узбекистана впервые встречались друг с другом. Матч прошел в Ташкенте 20 ноября (0:0).

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0).