Канчельскис: «Сборная России поиздевалась над кубинцами, болельщики рады»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил результат товарищеского матча между сборными России и Кубы (8:0).

«Самое главное, что сборная России продолжает существовать, продолжает играть. Судя по количеству людей на стадионе, болельщики до сих пор испытывают интерес к матчам национальной команды, и статус соперника значения не имеет. Ну да, поиздевалась сборная России над кубинцами, зато болельщики рады. Могли обыграть еще крупнее. Понятно, что эта сборная из разряда экзотических, но лучше пусть будет так, чем не играть вообще. Конечно, в будущем РФС должен находить соперников более высокого уровня», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Товарищеский матч Россия — Куба посетили 40 706 зрителей. Игра проходила в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена».