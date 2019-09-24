Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Алексей Сорокин: «Наших футболистов много раз проверяли, все чистые»

15:25
Теги:

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин прокомментировали «СЭ» возможное отстранение сборной России от чемпионата мира 2022 года.

— Наша позиция прежняя — российских футболистов много раз проверяли, все чистые, — сказал Скорокин корреспонденту «СЭ».

Ранее издание Newsweek сообщило, что национальная команда по футболу может быть не допущена до ЧМ-2022, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции по отношению к российскому спорту из-за скандала с Московской антидопинговой лабораторией. (Александр Рогулев)

Без паники. Никто не собирается лишать сборную России ЧМ-2022

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир