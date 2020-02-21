Александр Самедов: «Черчесов стал сильнее. Как специалист и как человек»

Экс-полузащитник сборной России, «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Москвы» Александр Самедов в интервью «СЭ» рассказал, как изменился Станислав Черчесов.

— Сергей Семак сказал, что Станислав Черчесов — это в первую очередь дисциплина и мотивация. Что можете добавить, как человек, поработавший со Станиславом Саламовичем? — вопрос Самедову.

— Еще он очень гибкий.

— Дипломат?

— В том смысле, что с момента, когда Черчесов в 2016 году возглавил команду и по сегодня, он все время учился и становился лучше. Если сравнивать того Станислава Саламовича, на которого перед мировым чемпионатом обрушился вал негатива, и сегодняшнего, то можно сказать, что он очень сильно изменился.

— В чем?

— Стал сильнее. Как специалист и как человек. Понятно, что этому способствовало много факторов. То, что мы успешно сыграли на домашнем чемпионате мира, придало уверенности. А когда был неудачи, он делал правильные выводы. У Черчесова очень сильный тренерский штаб. Нельзя сказать, что это только дисциплина и мотивация. Это и хорошие тактические моменты. Штаб здорово разбирает соперника тактически и готовит команду к возможным неожиданностям. Матч с Испанией тому подтверждение. (Александр Львов)

Александр Самедов — о «Спартаке» и Тедеско, полезных качествах Зобнина и Бакаева, уходе Глушакова и Еременко, будущем Кокорина и Мамаева, возвращении Акинфеева в сборную и силе Черчесова