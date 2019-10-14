Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Александр Бородюк: «Дзюба способен обогнать Кержакова»

13:05

Бывший нападающий и тренер сборной России Александр Бородюк оценил результативность нападающего национальной команды Артема Дзюбы. По его словам, он может обогнать Александра Кержакова.

— Сможет ли Дзюба обогнать Кержакова? Это вопрос больше индивидуальный, нужно говорить в целом о сборной, — цитирует ТАСС Бородюка. — Если забьет сборной Сан-Марино пять или шесть мячей, то, конечно, способен (в первом матче против команды Сан-Марино Дзюба забил четыре мяча).

Дзюба занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды, забив в 40 матчах 24 мяча. Выше него в этом списке располагаются только Владимир Бесчастных (26 голов) и Александр Кержаков (30).

Опрос

проголосовало: 21875
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче против Кипра?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6997225

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: он — следующий тренер




Прямой эфир
Прямой эфир