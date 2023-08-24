Семин: «Правильно, что Захаряна не вызвали в сборную, ему надо освоиться в ла лиге»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал непопадание российского полузащитника Арсена Захаряна в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор.

«Правильно, что Захаряна не вызвали в сборную, ему надо освоиться в ла лиге. Адаптация к новым условиям — очень важный процесс для Арсена. Карпин прекрасно это понимает», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

В августе 20-летний Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

В четверг тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов.