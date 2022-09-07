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7 сентября, 11:27

Агент Карпукаса отреагировал на попадание футболиста в расширенный состав сборной России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание своего клиента в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор.

«У Артема, конечно, только положительные эмоции! Как и у любого футболиста. Находится даже в расширенном списке сборной России большая честь», — сказал Клюев «СЭ».

В этом сезоне 20-летний полузащитник провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды перед осенним учебно-тренировочным сбором. Всего в список попали 35 игроков.

24 сентября сборная России проведет товарищеский матч в Бишкеке с командой Киргизии. Также в ноябре национальная команда сыграет на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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