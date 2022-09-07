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7 сентября, 11:20

Агент Головина объяснил причины непопадания игрока в расширенный состав сборной России

Владимир Пушкарев
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с «СЭ» объяснил причины непопадания футболиста в расширенный состав сборной России.

«Причина — проблема с логистикой. Все согласовано с главным тренером и тренерским штабом сборной. Сейчас физически очень энергозатратно добираться», — сказал Клюев «СЭ».

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды перед осенним учебно-тренировочным сбором. Всего в список попали 35 игроков.

23 сентября сборная России проведет товарищеский матч в Бишкеке с командой Киргизии. Также в ноябре национальная команда сыграет на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Сборная России по&nbsp;футболу. Сборная России объявила расширенный состав на матч с Киргизией
Александр Головин
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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