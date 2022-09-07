Агент Головина объяснил причины непопадания игрока в расширенный состав сборной России

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с «СЭ» объяснил причины непопадания футболиста в расширенный состав сборной России.

«Причина — проблема с логистикой. Все согласовано с главным тренером и тренерским штабом сборной. Сейчас физически очень энергозатратно добираться», — сказал Клюев «СЭ».

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды перед осенним учебно-тренировочным сбором. Всего в список попали 35 игроков.

23 сентября сборная России проведет товарищеский матч в Бишкеке с командой Киргизии. Также в ноябре национальная команда сыграет на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.