Футбол
Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Игры
Главная
Футбол
OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 20:04

«Зенит» — новый рекордсмен Суперкубка России

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Обыграв ЦСКА в серии пенальти (0:0, пенальти — 4:5), «Зенит» в восьмой раз в истории выиграл Суперкубок России.

Сине-бело-голубые стали первой командой, которой удалось добраться до этой отметки. Семь раз первый трофей сезона брали армейцы, трижды — «Локомотив», дважды — «Рубин», один раз — «Спартак». «Терек» и «Ростов» по разу получали право сыграть за Суперкубок, но уступили «Локо» и ЦСКА соответственно.

Все участники матчей за Суперкубок России

Клуб

Финалы

Победы

Поражения

Зенит

11

8 (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023)

3 (2012, 2013, 2019)

ЦСКА

12

7 (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018)

5 (2003, 2010, 2011, 2016, 2023)

Локомотив

9

3 (2003, 2005, 2019)

6 (2008, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021)

Рубин

3

2 (2010, 2012)

1 (2009)

Спартак

5

1 (2017)

3 (2004, 2006, 2007, 2022)

Терек

1

-

1 (2005)

Ростов

1

-

1 (2014)

В третий раз питерцы завоевали Суперкубок в противостоянии с ЦСКА. Четыре раза трофей доставался «Зениту» в игре с «Локомотивом», еще раз — в прошлом году — в матче со «Спартаком». А вот единственная суперкубковая встреча с «Рубином» завершилась неудачей: казанцы победили в Самаре со счетом 2:0.

Все матчи «Зенита» за Суперкубок России

Дата

Стадион

Главный тренер

Соперник

Счет

Голы

09.03.2008

Лужники

Дик Адвокат

Локомотив

2:1

Аршавин, Погребняк — Родолфу

06.03.2011

Кубань

Лучано Спаллетти

ЦСКА

1:0

Ионов

14.07.2012

Металлург

Лучано Спаллетти

Рубин

0:2

Боккетти, Дядюн

13.07.2013

Олимп-2

Лучано Спаллетти

ЦСКА

0:3

Хонда-2, Игнашевич

12.07.2015

Петровский

Андре Виллаш-Боаш

Локомотив

1:1 (пен. — 4:2)

Смольников — Ньясс

23.07.2016

Локомотив

Мирча Луческу

ЦСКА

1:0

Маурисиу

06.07.2019

Динамо

Сергей Семак

Локомотив

2:3

Азмун-2 — Ал.Миранчук-2, Смолов

07.08.2020

ВЭБ Арена

Сергей Семак

Локомотив

2:1

Дзюба, Оздоев — Чорлука

17.07.2021

Калининград Арена

Сергей Семак

Локомотив

3:0

Кузяев, Азмун, Ерохин

09.07.2022

Газпром Арена

Сергей Семак

Спартак

4:0

Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра

15.07.2023

Ак Барс Арена

Сергей Семак

ЦСКА

0:0 (пен. — 5:4)

?

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Этот парень должен был стать новым Плющенко. Но его сломала американская тюрьма
Сколько заработали на Уимблдоне Мирра Андреева, Касаткина и другие российские теннисистки
Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак
Костомаров опубликовал первое после выписки фото с семьей
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Семак: "Показалось, что Лунев ошибся"
Победная раздевалка "Локомотива". Видео
"Локомотив" выиграл Суперкубок России
"Конфликт? У тренера всегда есть конфликт"
Безумная атмосфера Суперкубка России
Фаны "Локо" кидали бутылки. Чалов ответил
Гончаренко гуляет по улицам Нижнего Новгорода перед игрой за Суперкубок с "Локо"
Суперкубок, "Локомотив" - ЦСКА. Где все?!
"Локо": на матч со "Спартаком" - на МЦК
Как "Зенит" отмечал победу в Суперкубке
"Зенит" провел открытую тренировку перед ЦСКА
ВИДЕО! Раздевалка "Зенита"
Артем Дзюба: "Круто начинать карьеру в новом клубе вот так!"
Танцы Артема Дзюбы
"Зенит" - обладатель Суперкубка России!
"Зенит" - "Локомотив": перед матчем
Новый Суперкубок России!
Супердубль Бердыева!
Сергей Фурсенко в павильоне-презентации "Парка футбола"
Зенитовцы и армейцы после матча за Суперкубок
Суперкубок России. Стадион "Кубань" во время матча "Зенит" - ЦСКА
Сергей Семак: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Евгений Алдонин: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Александр Дюков: интервью после матча за Суперкубок "Зенит" - ЦСКА
Материалы сюжета: OLIMBPET Суперкубок России: «Зенит» — ЦСКА
Александр Медведев: «Миф о том, что Кержаков не берет пенальти, окончательно развеян»
Семак прокомментировал травму Мантуана
Семак: «Клуб вписывает себя в историю, а мои буквы как были черно-белыми, так и остались»
Семак: «В матче с ЦСКА «Зениту» не хватало качества владения мячом. Мы упрощали игру»
Пономарев считает, что «Зениту» повезло в матче за OLIMPBET Суперкубок России
Федотов — о матче за OLIMPBET Суперкубок России: «Был хороший прессинг и страсть, но не было забитых голов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков — о матче за OLIMPBET Суперкубок России: «Пенальти добавляет эмоций и драматургии»

Семак выиграл 10 титулов в качестве тренера и в шаге от достижений Романцева и Газзаева
Новости
RSS RSS
Все новости