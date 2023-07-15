Дюков — о матче за OLIMPBET Суперкубок России: «Пенальти добавляет эмоций и драматургии»
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).
— Старт сезона удался?
— Мне кажется, да. Мне показалось, что нам удалось создать атмосферу праздника. Мы пытаемся делать из футбола праздник, чтобы он продолжался не только 90 минут.
— Как вам матч?
— Безусловно, серия пенальти добавляет эмоций и драматургии.
— Как оцените работу Карасева?
— Честно говоря, не увидел каких-либо серьезных ошибок. Мне сложно судить. Нужно смотрел повторы, а я смотрел с трибуны. Может быть, было пропущено несколько нарушений в обе стороны, но оценку даст департамент судейства и инспектор.
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