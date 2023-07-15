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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 20:05

Петржела считает, что «Зенит» выиграл OLIMBPET Суперкубок России только благодаря удаче: «ЦСКА играл гораздо лучше»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии «СЭ» отреагировал на победу сине-бело-голубых над ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в матче за OLIMBPET Суперкубок России.

«Зенит» сегодня играл не очень хорошо. Они выиграли благодаря удаче в серии пенальти. ЦСКА играл гораздо лучше. У «Зенита» на поле было восемь иностранцев. Слишком много. Это уже не российский клуб», – сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем – «Локомотив» (3).

Властимил Петржела
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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