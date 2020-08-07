«Зенит» победил «Локомотив» в матче за Суперкубок России

«Зенит» стал победителем Олимп-Суперкубка России. Чемпион и обладатель Кубка страны обыграл вице-чемпиона «Локомотив» на «ВЭБ Арене» — 2:1.

Счет на 14-й минуте открыл Артем Дзюба, записавший 177-й мяч в зачет «Клуба 100». На 69-й минуте Магомед Оздоев увеличил преимущество петербуржцев. Через три минуты Ведран Чорлука отыграл один мяч.

«Зенит» в пятый раз завоевывает данный трофей. Ранее он выигрывал Суперкубок в 2008, 2011, 2015 и 2016 году. Рекорд по количеству побед в Суперкубке принадлежит ЦСКА — 7. Трижды титул выигрывал «Локомотив», дважды «Рубин» и один раз — «Спартак».

Олимп — Суперкубок России

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 2:1 (1:0)

Голы: Дзюба, 14 (1:0). Оздоев, 69 (2:0). Чорлука, 72 (2:1).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Дриусси (Ерохин, 88), Барриос, Оздоев (Мусаев, 88), Малком (Жирков, 81), Дзюба (Мостовой, 81), Азмун (Ригони, 90+2).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Мурило, Чорлука, Рыбус, Ал.Миранчук, Баринов, Магкеев (Жемалетдинов, 70), Крыховяк, Ант.Миранчук (Рыбчинский, 81), Эдер (Смолов, 62).

Предупреждения: Рыбус, 19. Магкеев, 48. Дриусси, 59. Ал.Миранчук, 64. Оздоев, 67. Баринов, 72. Ант.Миранчук, 78. Жирков, 84. Азмун, 90+2.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Усачев (Ростов-на-Дону), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки).

7 августа. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».