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Сегодня, 14:48

Ташуев назвал победу «Зенита» в Суперкубке заслуженной и закономерной

Константин Белов
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:2) в матче OLIMPBET Суперкубка России.

«В первом тайме «Зенит» полностью переиграл соперника. «Быки» давали огромное пространство для контратак. Не все было отработано в обороне, также не самый лучший матч получился у Эдуарда Сперцяна. А потеря такого игрока — это большой минус для «Краснодара». Поэтому «Зенит» по делу победил и выиграл Суперкубок. Во втором тайме петербуржцы действовали по счету, сбавив обороты. Это происходит не в первый раз с ними. Результат закономерен», — сказал Ташуев «СЭ».

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы выигрывают трофей пятый год подряд.

ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Ташуев
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