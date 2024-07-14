Ташуев назвал победу «Зенита» в Суперкубке заслуженной и закономерной

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:2) в матче OLIMPBET Суперкубка России.

«В первом тайме «Зенит» полностью переиграл соперника. «Быки» давали огромное пространство для контратак. Не все было отработано в обороне, также не самый лучший матч получился у Эдуарда Сперцяна. А потеря такого игрока — это большой минус для «Краснодара». Поэтому «Зенит» по делу победил и выиграл Суперкубок. Во втором тайме петербуржцы действовали по счету, сбавив обороты. Это происходит не в первый раз с ними. Результат закономерен», — сказал Ташуев «СЭ».

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы выигрывают трофей пятый год подряд.