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Кузьмичев: «Мусаев — не тренер для борьбы «Краснодара» за чемпионство»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России.

— Первый тайм ожидаемо прошел с большим преимуществом «Зенита», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт». — Очень понравилось, как Глушенков вписался в игру. Будто он провел не первый матч, а уже довольно долгое время там находится. После первого тайма концентрация упала. Зенитовцы посчитали, что добились результата, поэтому за счет индивидуальных действий «Краснодар» смог забить два гола. Но по содержанию «Зенит» выглядел намного лучше.

— «Краснодар» претендовал на чемпионство в прошлом сезоне. Разочаровала игра команды в матче за Суперкубок?

— «Краснодар» был претендентом до назначения Мусаева. Когда его назначили, было только стечение обстоятельств, что все решалось в последнем туре. Это тренер не для борьбы за чемпионство. Думаю, у многих такое мнение. Можно проанализировать его работу: первое время в «Краснодаре» и работа затем в Азербайджане не впечатляют. К тому же и сейчас мы видим, что он уже несколько месяцев как вернулся в команду, более опытный, но изменений не видно.

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый год подряд.

Источник: РБ Спорт
Владимир Кузьмичев
ФК Зенит
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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