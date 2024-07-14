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Медведев: «Глушенков так взаимодействовал с Венделом, будто они в одном детдоме выросли»

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отметил высокий уровень взаимопонимания полузащитников Максима Глушенкова и Вендела в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара» (4:2).

В прошедшей встрече Глушенков оформил дубль.

«Максим очень хорошо выглядит и на тренировках, и на предсезонных матчах. С «Краснодаром» сыграл хорошо, он может быть полезным на разных позициях. Плюс посмотрите, как он взаимодействовал с Венделом — будто они в одном детдоме выросли», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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