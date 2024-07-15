Сергей Волков: «Счастлив выиграть свой первый трофей с «Зенитом»
Защитник «Зенита» Сергей Волков прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (4:2) в матче OLIMPBET Суперкубка России.
«Я очень счастлив выиграть свой первый трофей в жизни с «Зенитом. У меня только самые положительные эмоции от этого. Команда сделала все, чтобы вновь выиграть трофей», — цитирует Волкова «РБ Спорт».
«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый год подряд.
Источник: «РБ Спорт»
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