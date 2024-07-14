Защитник «Зенита» Чистяков рассказал, что чувствует после победы в Суперкубке России

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, что рад своему возвращению в клуб и завоеванию очередного трофея.

— Победа в Суперкубке многое значит для меня и для клуба. Может, сейчас не такие эмоции, когда выигрывали первые трофеи, но это все идет в копилку «Зенита». Мы счастливы, и я в том числе.

— Какие эмоции после возвращения в «Зенит»?

— Я дома, приятно возвращаться и открывать сезон победой в Суперкубке. К сожалению, не получилось выйти на поле, но мы команда и празднуем вместе эту победу, — цитирует игрока «РБ Спорт»

Вторую половину сезона РПЛ — 2023/24 30-летний Чистяков провел в аренде в «Сочи». За «Зенит» футболист выступает с 2021 года, став в его составе трехкратным чемпионом страны и четырехкратным обладателем Суперкубка.