Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 19:33

Защитник «Зенита» Чистяков рассказал, что чувствует после победы в Суперкубке России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, что рад своему возвращению в клуб и завоеванию очередного трофея.

— Победа в Суперкубке многое значит для меня и для клуба. Может, сейчас не такие эмоции, когда выигрывали первые трофеи, но это все идет в копилку «Зенита». Мы счастливы, и я в том числе.

— Какие эмоции после возвращения в «Зенит»?
— Я дома, приятно возвращаться и открывать сезон победой в Суперкубке. К сожалению, не получилось выйти на поле, но мы команда и празднуем вместе эту победу, — цитирует игрока «РБ Спорт»

Вторую половину сезона РПЛ — 2023/24 30-летний Чистяков провел в аренде в «Сочи». За «Зенит» футболист выступает с 2021 года, став в его составе трехкратным чемпионом страны и четырехкратным обладателем Суперкубка.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
РПЛ
ФК Зенит
1
0
Читайте также
Испанские и английские СМИ «воюют» перед финалом Евро-2024
Клаудиньо психанул из-за замены в матче за Суперкубок России
Politico сообщила о разочаровании Зеленского встречей с Байденом на саммите НАТО
«Я молюсь, чтобы Трамп был на 100% здоров». Конор, Уайт и другие звезды UFC встали горой за Трампа после покушения, он всегда был фанатом и инвестором ММА
Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евсеев — о Глушенкове: «Зенит» взял одного из лучших игроков нашего футбола»

Ташуев об игре Глушенкова за «Зенит»: «Локомотив» кусает локти, и это мягко сказано»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости