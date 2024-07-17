Руслан Литвинов оценил игру «Зенит» против «Краснодара» в матче за Суперкубок России
Футболист «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал игру «Зенита» в матче за Суперкубок России против «Краснодара» (4:2).
— Нет ощущения, что «Зенит» в чемпионате непобедим?
— То, что хорошо играет, точно согласен. Ощущения, что команда непобедима, точно нет. Хороший футбол они показали, готовность. Могу поздравить их с победой, — цитирует Литвинова «РБ Спорт».
Встреча состоялась в субботу, 13 июля, на стадионе «Волгоград Арена». «Зенит» в пятый раз кряду стал обладателем трофея и в девятый раз в своей истории.
Источник: РБ Спорт
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