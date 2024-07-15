Шалимов восхитился голом Глушенкова в матче за Суперкубок России

Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру «Зенита» и «Краснодара» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (4:2).

«Получилось, что обе схемы команд наложились друг на друга. Были дуэли — на фланге крайних защитников против крайних форвардов и в середине три на три. Прессинга в исполнении «быков» я не увидел, питерцы достаточно уверенно выходили в атаку — в принципе, было впечатление, что «Зенит» очень хорошо готов к сезону», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Также он прокомментировал третий гол сине-бело-голубых, который забил Максим Глушенков.

«Третий гол — просто высокое индивидуальное мастерство Глушенкова. Но тут надо сказать, что «Краснодар» перед этим выдвинулся высоко — и пошла контратака. И все же главное — то, как нарезал сначала пас Глушенков (низом, в ход Венделу), и то, как потом вернул мяч Вендел. Если бы такую комбинацию разыграли на Евро, мы бы хлопали минут пять стоя. Потрясающий гол!» — добавил специалист.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в пятый раз подряд и в девятый — в истории.