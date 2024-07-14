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Сегодня, 19:25

Евсеев — о Глушенкове: «Зенит» взял одного из лучших игроков нашего футбола»

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Известный отечественный специалист Вадим Евсеев назвал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова одним из лучших игроков в российском футболе.

— Глушенков сходу очень классно встроился в состав «Зенита». Вас не показалось, что Максим как будто несколько сезонов играет в «Зените»?

— Нет, такого ощущения у меня нет. Просто «Зенит» взял одного из лучших игроков нашего футбола, Глушенкову легко встроиться в состав «Зенита». Вот у вас и сложилось ощущение, что он в команде не первый год. Глушенков умеет играть на пространстве за счет скорости и техники, но и в позиционной атаке благодаря своему мастерству он может приносить пользу, — цитирует Евсеева Metaratings.ru.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года. В матче OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2) 24-летний россиянин оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

Источник: Metaratings.ru
Вадим Евсеев
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков
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