Тренер вратарей «Зенита» рассказал о выборе основного вратаря на матч Суперкубка с «Краснодаром»

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов прокомментировал выбор основного вратаря на матч OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2).

«На наш взгляд, Латышонок хорошо себя показал на тренировках. До последнего решали, кто сыграет — либо Евгений, либо Денис Адамов. В матче за Суперкубок России выбор пал на Латышонка. Два вратаря у нас были готовы на сто процентов, как и Михаил Кержаков», — приводит слова Жевнова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Латышонок выступал за «Балтику». В составе калининградской команды голкипер провел 34 матча во всех турнирах.