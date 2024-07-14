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OLIMPBET-Суперкубок России

Сегодня, 15:12

Билялетдинов — о Суперкубке: «Всем было очевидно, что «Зенит» — фаворит»

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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился «СЭ» мнением о победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Новость, что «Зенит» победил, не удивила. Это сильный коллектив, регулярно забирающий лучших игроков из других команд. Всем было очевидно, что «Зенит» — фаворит», — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый год подряд.

Константин Передерий

Динияр Билялетдинов
ФК Зенит
ФК Краснодар
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